Continúa la cruzada personal de Carmen Lomana contra Isabel Preysler: ¿Es una estrategia de marketing?

La cruzada personal de Carmen Lomana con Isabel Preysler después de la campaña de publicidad en redes de la celebrity continúa, aunque no parece estar obteniendo con esta trifulca. "No voy a nombrarla más porque como no me responde es muy aburrido", ha asegurado Lomana.

Y es que la madre de Tamara Falcó ha reconocido, al menos públicamente, que no está al tanto de los dardos le lanza continuamente la colaboradora.

La decisión de Isabel Preysler de abrir sus redes sociales y posar como imagen de una firma de gafas ha sido la última excusa de Carmen para criticar a la reina de corazones.

Nuestra colaboradora Pilar Vidal, sin embargo, ha salido en defensa de su amiga Isabel y se ha mostrado sarcástica con la actitud de la contertulia. "Ella que no se preocupe, que se puede seguir ganando la vida como influencer que Isabel no lo necesita", ha dicho.

¿Tiene algo personal Lomana contra Preysler o responde todo a una estrategia de marketing para que se siga hablando de ella?