La confesión de un estafador del amor: "Somos cinco personas trabajando en esta mafia"

Después de conocer el caso de Ana, una mujer que conoció a su estafador del amor hace 3 años, hemos hablado con el presunto estafador. Y es que ella, tras descubrir que la estaba engañando, ha seguido en contacto con él.

El estafador se encuentra en Nigeria, a miles de kilómetros de distancia, donde está el centro de operaciones. Primero hicimos una videollamada, pero colgó.

Posteriormente, nos hemos vuelto a poner en contacto y ha salido de donde estaba para hablar con nosotros. Nos ha explicado que no estaba en su casa, que ha salido para poder contárnoslo todo. "Si le cuento que me estás hablando, me meteré en un gran problema", ha dicho.

El estafador ha asegurado que se encuentra en una situación en la que no sabe qué hacer, que un amigo le introdujo y que ha estado estafando mucho dinero. "'Mi madre enfermó, tiene un problema, no se encuentra bien, es por eso que entré en esta situación'', ha confesado.

¿Cuál es el proceso de estafa?

Este estafador profesional ha explicado que su jefe es quien crea muchos perfiles para que los trabajadores estafen y, posteriormente, quien se lleva el dinero.

Es el jefe quien le da a los estafadores la cantidad que ve conveniente. "No me dan mucho", ha asegurado, lo justo para comprar ropa y comida.

Además, ha confesado que se trata de una mafia en la que cinco personas se dedican a estafar a mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad.

Hemos podido ver, por otra parte, en qué condiciones trabaja. Las cinco personas están bajo la orden de un único jefe y cada uno de ellos maneja 5 perfiles para sacar dinero a mujeres.