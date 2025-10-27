Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En Lugo

Compañero del fallecido a causa de la picadura de avispas velutinas: "Pudo llamar a su hermano, pero ya no tragaba"

Un hombre de 55 años ha fallecido tras pisar un nido de abejas velutinas. Estas le atacaron y fue imposible salvarle la vida.

Avispa velutina

Publicidad

Las avispas velutinas siembran el pánico en nuestro país. La muerte de un hombre de 55 años en Cospeito (Lugo) tras pisar un nido de avispas se convierte en la tercera muerte en apenas un mes causada por este insecto.

El hombre estaba cazando perdices en el monte cuando pisó un nido y sufrió decenas de picaduras. Este alertó rápidamente a sus compañeros de que era alérgico y debía tomar unas medicinas, pero moría al poco tiempo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Miguel, compañero de caza de la víctima. "Pudo llamar a su hermano para que le trajera unas pastillas, pero ya no tragaba, ni hacía ningún gesto", desvela.

Este nuevo caso se suma a las muertes por avispas velutinas, una especie que prolifera en otoño. ¿Estamos ante un insecto mortal?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Avispa velutina

Compañero del fallecido a causa de la picadura de avispas velutinas: "Pudo llamar a su hermano, pero ya no tragaba"

Okupan la casa que les permitía pagar el tratamiento de su hija enferma

Okupan la casa que les permitía pagar el tratamiento de su hija enferma: "Nos deben unos 10.000 euros"

De talent a asesora: Chiara Oliver regresa a La Voz de la mano de Pablo López

De talent a asesora: Chiara Oliver regresa a La Voz de la mano de Pablo López

Madre de víctima de acoso escolar
BULLYING JEREZ

“Móntate un Sandra, calva”: hablamos con la madre de una nueva víctima de acoso en Jerez

Iglesia evangélica
Proliferación de Fe

Una iglesia evangélica abre cada cuatro días: Madrid ya tiene el doble que católicas, y aceptan Bizum

¡Ato triunfa en La ruleta de la suerte! Gana 6.800 euros en un solo panel
Mejores momentos | 27 de octubre

¡Ato triunfa en La ruleta de la suerte! Gana 6.800 euros en un solo panel

Unas cuantas olas y el público vitoreando a Ato por esta apoteósica jugada que ha protagonizado.

Jorge Fernández, emocionado con Ato: “Tienes una cantidad brutal de dinero”
Mejores momentos | 27 de octubre

Jorge Fernández, emocionado con Ato: “Tienes una cantidad brutal de dinero”

Ato ha conseguido tanto dinero que hasta Jorge Fernández afirma que “tiene un marcador de Ruleta Prime Time”.

El joven que le pidió matrimonio a la princesa.

El joven que ha pedido matrimonio a la princesa Leonor: "Me dijo que no entraba en sus planes casarse ahora"

Miki Nadal

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, risas aseguradas con la visita en plató de Miki Nadal

La rapidez mental de Ato: clave para resolver la Prueba de Velocidad Decreciente

La rapidez mental de Ato: clave para resolver la Prueba de Velocidad Decreciente

Publicidad