Compañero del fallecido a causa de la picadura de avispas velutinas: "Pudo llamar a su hermano, pero ya no tragaba"

Las avispas velutinas siembran el pánico en nuestro país. La muerte de un hombre de 55 años en Cospeito (Lugo) tras pisar un nido de avispas se convierte en la tercera muerte en apenas un mes causada por este insecto.

El hombre estaba cazando perdices en el monte cuando pisó un nido y sufrió decenas de picaduras. Este alertó rápidamente a sus compañeros de que era alérgico y debía tomar unas medicinas, pero moría al poco tiempo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Miguel, compañero de caza de la víctima. "Pudo llamar a su hermano para que le trajera unas pastillas, pero ya no tragaba, ni hacía ningún gesto", desvela.

Este nuevo caso se suma a las muertes por avispas velutinas, una especie que prolifera en otoño. ¿Estamos ante un insecto mortal?