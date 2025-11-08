“Yatra no es mi apellido real”: el coach explica el verdadero significado de su nombre artístico

Los equipo han hecho muy buenas migas con los coaches, dejando momentos en los que muestran su lado más íntimo y personal los unos con los otros. En el equipo de Sebastián Yatra se ha vivido uno de esos momentos en el que el cantante ha aprovechado para conversar con ellos y animarles.

"Yatra significa camino sagrado en la India" ha confesado el coach en un encuentro con su equipo. Durante el ensayo se ha podido ver el lado más cercano del cantante y la gran conexión que tiene con su equipo. La declaración de su apellido ha servido para motivar a todos los talents y para acabar con un grito de guerra antes de los asaltos.

La complicidad del equipo de Yatra se ha visto tanto en los actos y confianza de los componentes como en sus declaraciones, "me gusta mucho como es" ha dicho Jonny Vandell sobre su coach. El ensayo ha estado lleno de instantes especiales gracias a la actividad que ha propuesto Yatra en la que cada uno debía escoger una foto de un componente del grupo y escribir algo que admiren de esa persona.

¡El Team Yatra está listo para los asaltos!