Mejores momentos | Asaltos
“Yatra no es mi apellido real”: el coach explica el verdadero significado de su nombre artístico
Sebastián Yatra ha conseguido una conexión especial con su equipo hasta el punto de confesarles uno de sus secretos.
Los equipo han hecho muy buenas migas con los coaches, dejando momentos en los que muestran su lado más íntimo y personal los unos con los otros. En el equipo de Sebastián Yatra se ha vivido uno de esos momentos en el que el cantante ha aprovechado para conversar con ellos y animarles.
"Yatra significa camino sagrado en la India" ha confesado el coach en un encuentro con su equipo. Durante el ensayo se ha podido ver el lado más cercano del cantante y la gran conexión que tiene con su equipo. La declaración de su apellido ha servido para motivar a todos los talents y para acabar con un grito de guerra antes de los asaltos.
La complicidad del equipo de Yatra se ha visto tanto en los actos y confianza de los componentes como en sus declaraciones, "me gusta mucho como es" ha dicho Jonny Vandell sobre su coach. El ensayo ha estado lleno de instantes especiales gracias a la actividad que ha propuesto Yatra en la que cada uno debía escoger una foto de un componente del grupo y escribir algo que admiren de esa persona.
¡El Team Yatra está listo para los asaltos!
