El cantaor flamenco que actuó con Farruquito y ahora busca técnica vocal en La Voz: “No la estudiamos”

Luis ‘El Granaíno’ ha desvelado antes de los Asaltos la razón por la que se ha presentado al concurso tras haber cantado con figuras como Farruquito y Jesús Carmona, entre otros.

Luis 'El Granaíno', talent de La Voz 2025

Julián López
Publicado:

Uno de los géneros que nunca faltan en La Voz es el flamenco, ese arte tan puro de España que nos pone los pelos de punta con cada actuación. Entre todos los talents que llegan al programa, en La Voz 2025 tenemos a Luis ‘El Granaíno’ en el equipo de Malú.

El talent nos cuenta antes de su actuación en los Asaltos que ha cantado con figuras como Farruquito y Jesús Carmona, entre muchos otros. Y, aun así, ha decidido presentarse a La Voz. ¿Por qué? Él mismo señala la razón.

“Los flamencos no estudiamos técnica vocal”, señala Luis ‘El Granaíno’, ya que su arte es algo que viene de muy adentro, por lo que en La Voz encuentran el escenario perfecto para seguir aprendiendo. “El saber no ocupa lugar”, añade el talent.

Malú está encantada con el trabajo de Luis, tanto que no duda en abrirse con él y compartir su pasión por el flamenco, un género que siempre le ha parecido muy curioso porque mucha gente no lo entiende pero a todo el mundo le llama la atención y le sorprende.

Juntos, sobre el escenario previo al Asalto, comparten anécdotas, como una que vivió el primo de Luis con Paco de Lucía, el tío de Malú. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

Malú y Joaquina, en La Voz 2025

Malú elige a sus siete voces: artistas con mucho arte y emoción para Los Asaltos de La Voz

Luis 'El Granaíno', talent de La Voz 2025

Malú, coach de La Voz
A las 22.00 horas

Un error, lágrimas y un valioso consejo de Malú: las emociones están al límite en la segunda noche de Asaltos de La Voz

Mejores momentos | Asaltos

Carla Morrison y Mika en La Voz 2025

Yatra y Becerra

