"Cogí dinero a mi marido para una deuda": la desesperante situación de Sara tras ser estafada

Sara quería invertir en un negocio y le robó el sueldo a su marido. Todo ocurría en un momento en que la situación económica familiar era complicada. Por si fuera poco, invirtió su sueldo propio también y dos microcréditos. Se quedaron sin el dinero del alquiler de la casa y el dinero de la comida de sus hijos.

Nos ha contado que le llegó un mensaje a través de WhatsApp ofreciéndole dinero fácil por ver vídeos:" Me pareció sencillo y confié". La agencia parecía legítima e incluso tenían un grupo de Telegram. Le pedían ver vídeos y luego le hacían ingresar pequeñas cantidades de dinero que luego le devolvían con intereses.

Sara nos ha confesado desde el plató de Y ahora Sonsoles que nada le hacía sospechar: "Pensaba que estaba invirtiendo en criptomonedas y acabé con la deuda, entré en un bucle porque yo quería mi dinero". Además ha añadido que, cuando lo publicó en redes sociales, un montón de afectados se pusieron en contacto: "Hay gente que ha perdido 200.000 euros".

Ese dinero finalmente no llegaba y ella ha llegado a perder casi 4.500 euros. Una amiga le aconsejó que parara inmediatamente, que era una estafa. Sin embargo, ya era tarde y cuando intentó cancelar los pagos, no pudo. Fue a denunciar, pero aún no ha recibido ninguna respuesta.

Cuando su marido se enteró de la situación, se enfadó y tuvieron una gran discusión: "No hay nada", dijo a su marido, quien no dudó en apoyarla: "Fue un disgusto muy grande". Ahora están luchando para evitar un posible desahucio y a la espera de juicio.