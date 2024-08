Coger sitio en las playas de Torrox tiene sanciones de 300 euros: "No queremos que se reserve por si acaso"

La policía local de Torrox (Málaga) está patrullando las playas del municipio buscando de infractores que dejan sus pertenencias cogiendo sitio en primera fila y posteriormente desaparecen para irse al chiringuito o pasear.

A su vuelta, pueden encontrarse con la sorpresa de que sus cosas no estén y, para recuperarlas, tienen que hacerse cargo de sanciones de hasta 300 euros.

En lo que va de agosto ya se han retirado más de un centenar de sombrillas que se acumulan durante 14 días y posteriormente se tiran.

Hemos hablado con los vecinos que no están del todo de acuerdo, aunque su alcalde, Óscar Medina, ha apuntado que no van contra quienes van al chiringuito o a dar un paseo, sino contra quienes reservan pero después no aparecen.

