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Avance | Una nueva vida

Esta noche, Saffet y Tarik reaparecen y llevan a los Korhan al límite: “¡Ellos se han llevado a las niñas!”

Esta noche, a las 22:00 horas en Antena 3, Suna y Seyran descubren una pista que vuelve a abrir una de las heridas más dolorosas de su pasado: Saffet ha regresado y está rondando la mansión.

Seyran

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La policía muestra a Suna y Seyran las imágenes de las cámaras para intentar descubrir quién ha podido entrar en la mansión. Al principio, no ven nada sospechoso, pero Suna pide que retrocedan unos segundos. Entonces, su peor pesadilla vuelve a aparecer ante sus ojos.

¡Es Saffet! ¡Es él, Saffet!”, reconoce Suna aterrorizada al identificar a su exmarido en las imágenes. Seyran intenta mantener la calma, pero Suna enseguida relaciona su aparición con la desaparición de Duru y Hatice. “¡Ese cabrón, papá! ¡La secuestró él! ¡Él las secuestró!”, grita desesperada.

Sin embargo, hay algo que no encaja. Seyran está convencida de que Saffet no ha podido actuar solo. “No tiene tanto valor”, advierte a todos, insinuando que Tarik también está detrás de todo esto.

Los malvados hermanos vuelven a sus vidas dispuestos a llevar a la familia al límite, mientras Suna y Seyran tendrán que enfrentarse de nuevo a dos hombres que creían haber dejado atrás para siempre.

¿Encontrarán a las niñas? ¿Tienen algo que ver Saffet y Tarik o todo es parte de una confusión? Lo que está claro es que Ferit y Abidin no van a quedarse de brazos cruzados.

Esta noche, capitulazo imperdible de Una nueva vida. Ya disponible en atresplayer.

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