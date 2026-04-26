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“O cambia o le dejo”: esta noche todo se complica para Suna y Abidin en Una nueva vida

La joven toma una decisión límite ante la actitud de su marido, dispuesto a todo tras su guerra con los Korhan. Esta noche en Una nueva vida, a las 22:00 h en Antena 3.

“O cambia o le dejo”: esta noche todo se complica para Suna y Abidin en Una nueva vida

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Suna, completamente desbordada por la actitud de Abidin, estalla y toma la decisión más difícil de su vida: está dispuesta a dejarle si no reacciona de inmediato.

Sincerándose con Seyran y Esme, la joven no puede contener el dolor al ver cómo el hombre con el que se casó ha cambiado por completo. “Quiero divorciarme”, dice casi llorando, convencida de que Abidin ya no escucha a nadie y se ha dejado arrastrar por el rencor.

A pesar de los intentos de Seyran por calmarla, Esme lo tiene claro. Cree que su yerno necesita un golpe de realidad, sobre todo después de que el botefón de Halis no le hiciera reaccionar.

Decidida a luchar por su matrimonio hasta el final, Suna prepara su último movimiento: se plantará ante Abidin con una maleta en la mano y una advertencia muy clara. O abandona la mansión con ella en ese mismo instante o la pierde para siempre.

Mientras Esme confía en que todo sea un susto, la firmeza de Suna deja entrever que esta vez va en serio. ¿Elegirá Abidin el amor o seguirá consumido por su sed de venganza?

No te pierdas este momento decisivo, esta noche a las 22:00 h en Antena 3. También disponible en atresplayer.

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