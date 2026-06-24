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Un ciclista fallece a causa de la picadura de una avispa en Navarra: ¿cómo podemos saber si somos alérgicos?
La avispa le picó en la arteria femoral siendo alérgico. Aunque fue evacuado en helicóptero, los servicios de emergencia no lograron salvarle la vida. Ante esto, hablamos con una experta sobre los trucos para detectar si somos alérgicos y sobre lo que debemos hacer ante las picaduras.
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La picadura de una avispa ha resultado mortal para un ciclista en Navarra. Este estaba de paseo con la bicicleta, cuando el insecto le picó en la arteria femoral siendo alérgico.
Pese a la rápida intervención de lo servicios de emergencia, que le evacuaron de la zona en helicóptero para llevarle a un hospital, el ciclista terminó falleciendo. El veneno le llegó rápidamente al corazón debido a la peligrosa zona en la que se produjo la picadura.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Lucía Sanz, farmacéutica, que nos ha contado cómo podemos saber si somos alérgicos. Esta advierte que no podemos saberlo hasta que nos pica por primera vez, pero sí que hay formas de evitar que nos piquen.
Lucía asegura que es más probable que nos piquen si tenemos perfumes fuertes o dulces, así como si manipulamos alimentos en estado de putrefacción o basura. Además, añade que es importante usar repelentes en caso de ser alérgico.
La farmacéutica ha desmentido mitos como el de morderse la lengua para ahuyentar a las avispas. "Hay que ignorarlas, alejarse y usar repelentes", afirma.
El suceso ha conmocionado por completo a los vecinos de la zona, que jamás pensaron que una picadura de avispa podía ser tan trágica. Un terrible accidente que se ha llevado la vida de este ciclista en cuestión de minutos.
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