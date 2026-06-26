entrevista
'La Chispa', viuda de Camarón, nos cuenta cómo comenzó su historia de amor: "Yo era muy chica y mis padres me dijeron que esperara"
La viuda de Camarón recuerda su historia de amor. Un amor que comenzó cuando ella apenas tenía 10 años.
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José Monje Cruz, conocido como Camarón, falleció en 1992 de un cáncer de pulmón que en tan solo unos meses le arrebató la vida. Con su muerte, dejó viuda a Dolores Montoya, 'La Chispa', que le ha recordado en nuestro programa.
'La Chispa' ha desvelado que ambos se conocieron en La Línea, cuando ella tan solo tenía 10 años y él, l9. Desde el primer momento, Camarón tuvo claro que se casaría con ella, pero esperó por su familia.
"Yo era muy chica y mis padres me dijeron que esperara", recuerda 'La Chispa', "cuando cumplí 16 años me casaron".
A día de hoy, 'La Chispa' aún llora la pérdida del que fue el amor de su vida. Un amor que fue sincero y que se acabó demasiado pronto. "Ojalá siguiera vivo", lamenta. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
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