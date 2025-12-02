Carmen Tello celebra la salud de Curro Romero en su 92 cumpleaños: "Sale de todas"

Durante el último año, la salud de Curro Romero ha atravesado momentos delicados. En el mes de septiembre, el torero ingresaba en el hospital con una neumonía, su tercer ingreso en cuatro meses. Sin embargo, días después volvía a casa y se recuperaba junto a su mujer, Carmen Tello.

Ayer, 1 de diciembre, Curro Romero cumplía 92 años. El torero viajaba a su tierra, Camas (Sevilla), donde le hacían un sentido homenaje e inauguraban un monumento en su honor. "Estaba emocionado", asegura Carmen Tello.

La mujer del torero ha celebrado su fortaleza en un día tan importante como su cumpleaños. "Está estupendamente, sale de todas", señala.

Un día lleno de emociones al que Curro Romero asistió con la mejor de sus sonrisas. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Carmen Tello en el vídeo de arriba!