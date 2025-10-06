La remontada se le queda corta a Manu en El Rosco: ¡va a por el bote de 2.212.000 euros!

El bote de Pasapalabra podría estar a punto de caer. Manu y Rosa han jugado para llevarse la cantidad de 2.212.000 euros, el segundo mayor premio en toda la historia del concurso, y su duelo ha deparado un final lleno de suspense y emoción. La gallega ha sido la encargada de empezar El Rosco, en parte gracias a momentazos como el pleno de Supremme de Luxe en La Pista. Ya lo ha dicho Roberto Leal: “Cada vez que viene pone esto patas arriba”.

Los primeros compases de la prueba no han podido estar más igualados: los dos han llegado a la vez a la P y con el mismo número de aciertos, 10. Rosa ha apretado después con un turno de siete respuestas correctas y ha terminado la primera vuelta con 19 letras en verde. No ha frenado hasta que, con 21 aciertos, ha arriesgado y ha fallado.

Manu se ha ido acercando en el marcador, una presión a la que Rosa ha respondido plantándose. El madrileño ha terminado firmando una gran remontada, hasta el punto de que se ha puesto a dos letras del bote. ¡Descubre lo mejor de este Rosco en el vídeo!