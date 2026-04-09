Boris Izaguirre desvela el secreto de sus 20 años de matrimonio: "Nos hemos sabido separar muchas veces"

Boris Izaguirre disfruta de una vida llena de éxitos profesionales y personales. A su faceta como escritor, presentador e icono televisivo, se suma la de investigador de Mask Singer, un nuevo reto al que se lanza sin dudarlo.

Para Boris, la clave del éxito profesional está en rodearse de gente que le quiera. Por eso, lleva 34 años al lado de Rubén Nogueira, el amor de su vida. Ambos se conocieron en Santiago de Compostela y se dieron el "sí quiero" en 2006, apenas unos meses después de que se legalizara el matrimonio homosexual en España.

Pese a que Boris ha tenido diferentes etapas en las que la distancia se ha interpuesto entre ellos, nada ha podido con la pareja. "Uno de nuestros secretos es que nos hemos sabido separar muchas veces", afirma. Según nos cuenta, hubo un tiempo en el que él estaba trabajando en Miami y Rubén viajó a verle 26 veces, al igual que Boris regresó a España otras 26.

A día de hoy, Boris y Rubén son una de las parejas más consolidadas del panorama público, pese a que Rubén Nogueira siempre ha preferido llevar un perfil discreto. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!