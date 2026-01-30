Manu “se está viniendo muy arriba”: Roberto Leal, loquísimo con su racha en La Pista

Manu está en racha y Roberto Leal, encantado por lo bien que se les está dando La Pista a los dos concursantes de Pasapalabra últimamente. De hecho, entre los dos, llevan tres tardes acertando a la primera. El primer pleno fue de Rosa y el presentador hasta bromeó con Glòria Serra para que comprobara si realmente era ella. “Es nuestra especialista musical”, concluyó la periodista.

Sin embargo, las siguientes dos victorias han sido para Manu. En este programa, aunque la canción les hacía viajar al año 1981, su duelo se ha resuelto con el primer fragmento. Rosa ha sido más rápida con el pulsador, pero ha sido incapaz de recordar nada de la letra. Manu ha aprovechado el rebote porque, con una sonrisa, ha comentado: “Voy a intentarlo”.

El madrileño se ha atrevido a cantar ‘Este amor no se toca’ y ha dejado a todos alucinados, empezando por Roberto. “Se está viniendo muy arriba”, ha afirmado el presentador, que aseguraba estar “loquísimo” con este momento. ¡No te lo pierdas en el vídeo!