El curioso amuleto de Silvia Abascal en Pasapalabra: “Me lo ha dado mi hija”

Roberto Leal se ha fijado en el objeto que la actriz ha llevado en sus manos durante su visita. ¿Le dará suerte a Manu de cara al bote en El Rosco?

Alberto Mendo
Publicado:

Silvia Abascal ha tardado en visitar Pasapalabra en su actual etapa, pero se lo ha pasado tan bien que ya está deseando regresar. Durante tres programas ha ayudado a Manu y las pruebas se le han dado muy bien, especialmente La Pista. De hecho, en el pasado programa consiguió un pleno gracias a Rosalía y ‘La perla’ con el que completó un espectacular triplete del equipo del concursante madrileño.

Rosalía y ‘La perla’ coronan para Manu un espectacular triplete de plenos en La Pista

Roberto Leal se ha fijado en un detalle de Silvia durante estas tres tardes: un objeto que ha llevado en sus manos. “Me lo ha dado mi hija, me ha dicho: ‘Te va a dar suerte’”, ha revelado la invitada. El presentador se ha quedado fascinado al comprobar que es un Rey Mago del roscón. “Mejor amuleto que éste, imposible”, ha reconocido la actriz.

De hecho, Silvia ha confiado en que esa suerte se contagie a Manu de cara a El Rosco, con un bote de 2.692.000 euros en juego. “A lo mejor es hoy, vamos a visualizarlo, vamos a por ello”, ha deseado. ¡Revive este momento en el vídeo!

