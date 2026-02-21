El conmovedor mensaje final de Eric Dane a sus hijas: grabado en secreto y publicado tras su muerte

La lucha de Eric Dane contra la ELA durante sus últimos meses de vida y su reciente muerte ha conmocionado al mundo del cine y a sus fans. El actor ha fallecido a los 53 años dejando un vacío imposible de llenar entre sus seres queridos, pero antes de ello, se encargó de mandar un mensaje alentador al mundo enteroy, en especial, a sus hijas.

Netflix acaba de estrenar la última entrevista del intérprete, grabada dentro de la serie póstuma Famous Last Words. En esta emotiva charla, el difunto actor compartió sus últimas palabras con una honestidad desgarradora.

Eric Dane con sus hijas | Getty

Entre lo más destacado de su intervención, el actor de Anatomía de Grey y Euphoria quiso dirigirse directamente a sus hijas, Billie (15 años) y Georgia (14), al final de su reflexión.

"Estas palabras son para vosotras. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad? Recuerdo todos los momentos que pasamos en la playa, vosotras dos, mamá y yo, en Santa Mónica, Hawái, México. Ahora las veo jugando en el mar durante horas, mis pequeñas del agua. Esos días, nunca mejor dicho, fueron el paraíso", dijo Dane, compartiendo cuatro cosas que aprendió de esta enfermedad.

Eric Dane en Famous Last Words | Netflix

"Primero, vive ahora. Ahora mismo. En el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo. Durante años, he estado divagando mentalmente y perdido en mis pensamientos durante largos periodos, revolcándome y preocupándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. He repasado decisiones, me he cuestionado a mí mismo. 'No debería haber hecho esto. Nunca debería haber hecho aquello'. Se acabó. Por pura supervivencia, me veo obligado a permanecer en el presente. Pero no quiero estar en ningún otro lugar. El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tienes que vivir ahora. El presente es todo lo que tienes. Guárdalo. Aprecia cada momento".

"Segundo, enamórate. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórate de algo. Encuentra tu pasión, tu alegría. Encuentra aquello que te impulsa a levantarte por la mañana, aquello que te impulsa a superar el día. Me enamoré por primera vez cuando tenía más o menos vuestra edad. Me enamoré de la actuación. Ese amor me ayudó a superar mis momentos más oscuros, mis días más oscuros, mi año más oscuro. Todavía amo mi trabajo, todavía lo espero con ilusión, todavía quiero ponerme delante de una cámara e interpretar mi papel. Mi trabajo no me define, pero me emociona. Encuentra algo que te emocione. Encuentra tu camino, tu propósito, tu sueño. Y luego, lánzate. De verdad, lánzate", continuó.

Eric Dane en Famous Last Words | Netflix

La tercera lección de Dane fue "elegir sabiamente a tus amigos" y la cuarta es "luchar con todo tu ser y con dignidad. Cuando te enfrentes a desafíos, de salud o de cualquier otro tipo, lucha. Nunca te rindas. Lucha hasta tu último aliento. Esta enfermedad me está robando el cuerpo lentamente, pero nunca me quitará el espíritu".

"Billie y Georgia, sois mi corazón. Sois mi todo. Buenas noches. Os quiero. Esas son mis últimas palabras", pronunció Dane al final del episodio.