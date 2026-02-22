Kate Middleton y el príncipe Guillermo asisten a los BAFTA tres años después en medio de la tormenta familiar

Los Premios BAFTA 2026 han generado mucha expectación más allá del cine ya que ha supuesto el regreso de Kate Middleton y el príncipe Guillermo a esta gala tras tres años de ausencias como pareja: un periodo atravesado por su diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, que la mantuvo alejada del foco público mientras priorizaba su recuperación.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en los BAFTA 2026 | Getty Images

Ahora, ha reaparecido junto a su marido en la que no es una aparición más en la agenda real, pues la familia real vive unos días especialmente delicados por el escándalo del expríncipe Andrés y sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Eso sí, la princesa de Gales regresó a la alfombra roja del Royal Festival Hall en el que es uno de sus eventos preferidos. Lo ha hecho del brazo del príncipe Guillermo, presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, que en 2024 acudió solo.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en los BAFTA 2026 | Getty Images

En cuanto a su estilismo, Kate optó por un vestido de Gucci confeccionado en delicadas capas de tul en dos tonos distintos, entre rosa y frambuesa. El diseño presentaba un escote bardot con un delicado drapeado que marcaban los hombros. La cintura, ajustada mediante una banda en un tono ligeramente más intenso definía la figura antes de abrirse en una falda amplia que fluye sobre la alfombra roja.

Kate Middleton en los BAFTA 2026 | Getty Images

Mientras que el hijo de Carlos III ha lucido un bonito smoking de velvet en color burdeos con el que han ido a juego.

Aunque la pareja evitó cualquier declaración durante la alfombra roja, su presencia ha tratado de aportar normalidad y reforzar el compromiso cultural en medio de la tormenta mediática de la corona británica.