Boticaria García desmiente las declaraciones de Donald Trump: "Es totalmente seguro tomar paracetamol estando embarazada"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado unas declaraciones que han desatado la polémica. Según él, tomar paracetamol durante el embarazo es peligroso porque puede provocar el desarrollo de autismo en el feto. Pero, ¿es esto cierto? ¿Cómo funciona el paracetamol?

Sara Sanz Navarro
Las palabras de Donald Trump vuelven a estar en el punto de mira. El presidente de Estados Unidos ha vinculado el consumo de paracetamol durante el embarazo con la posibilidad de que el feto desarrolle autismo.

Pese a que Trump ha aconsejado a las embarazadas que no tomen paracetamol durante la gestación, lo cierto es que no existen estudios que vinculen la toma de analgésicos con el desarrollo del autismo en el feto.

Boticaria García ha desmentido tajantemente las palabras de Trump. Según nos cuenta, es totalmente seguro tomarlo y, de hecho, es aconsejable hacerlo para que las infecciones que se quieren tratar no afecten al feto.

"Lo que afecte al feto no tiene por qué ser el paracetamol, sino la causa que te ha llevado a tomarlo", advierte Boticaria García.

El autismo es una enfermedad multifactorial para la que no existe un desencadenante claro. De hecho, en nuestro país se receta paracetamol a las embarazadas como un antitérmico o analgésico y los médicos aseguran que no dejarán de hacerlo después de las palabras del presidente de Estados Unidos.

