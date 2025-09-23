Antena 3 LogoAntena3
Carmen Tello, tras el ingreso hospitalario de Curro Romero: "Tiene una neumonía y está en aislamiento"

El torero, cuya salud pasa por un momento delicado desde hace meses, ingresó ayer en el Hospital Macarena de Sevilla tras sufrir una neumonía.

Sara Sanz Navarro
Curro Romero, uno de los toreros más famosos de nuestro país retirado desde el año 2000, ingresó ayer en el Hospital Macarena de Sevilla tras sufrir una nueva neumonía. A sus 91 años, este es el tercer ingreso del torero en cuatro meses.

Apenas cuatro meses antes, su mujer Carmen Tello tenía que salir a desmentir los rumores de su muerte. Varios toreros la llamaron para darle el pésame, cuando el torero había sufrido una infección en el riñón, pero se encontraba fuera de peligro.

Hoy, hablamos de nuevo con ella sobre el delicado estado de salud de Curro Romero. "Tiene una neumonía", señala, "está en aislamiento y yo creo que hoy o mañana lo subirán a planta".

Carmen se ha convertido en el mayor apoyo de Curro y permanece a su lado durante estos duros momentos. "Me dicen que ya es muy mayor, pero a mí eso me da igual", sostiene Carmen Tello. ¡No te pierdas sus palabras en el vñideo de arriba!

