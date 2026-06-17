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Arantxa acogió con 18 años a Almudena, abandonada por tener síndrome de Down: "Nos ha hecho mejor familia"

Ambas se conocieron en un voluntariado siendo adolescentes y, conmovida por la difícil realidad de Almudena, decidió convertirse en una madre para ella.

Almudena y Arantxa

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Almudena, una mujer de hoy 43 años, fue abandonada al nacer por sus padres biológicos al ver que tenía síndrome de Down. Tras una primera adopción fallida siendo una niña, sufrió un segundo abandono que marcó profundamente su vida, pero que no le ha impedido convertirse en un referente para personas como Arantxa.

Ambas se conocieron durante un voluntariado cuando Arantxa era apenas una adolescente de 18 años y Almudena una niña de 13. Desde el primer momento le impresionó la dureza de todo lo que había vivido y sintió la necesidad de acercarse a ella. "Me conmovió su historia y vi que era una niña con mucha personalidad", afirma Arantxa.

Con el paso de los años su relación se hizo cada vez más fuerte y finalmente Arantxa decidió dar un paso adelante para acompañarla y ofrecerle la estabilidad que tantas veces le habían faltado. "El juez me dio la custodia y la acogí", recuerda.

Hoy, Almudena forma parte de la familia de Arantxa y vive con sus hijos y su marido. "Cuando acogí a Almudena estaba conociendo al que ahora es mi marido y le conté la situación por si se agobiaba, pero no tuvo ningún problema", señala Arantxa.

Pese a todo lo que Arantxa ha hecho por Almudena, esta afirma que es ella quien realmente le ha cambiado la vida a mejor y le ha hecho ser mejor persona: "Nos ha hecho a todos mejor familia". ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

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