Antonio Tejado se rompe al declarar: está convencido de que María del Monte sabe que no fue responsable

Después de más de un mes en prisión provisional, Antonio Tejado ha declarado ante el juez por el asalto a la vivienda de su tía, María del Monte, el pasado mes de agosto. El sevillano está acusado de ser presuntamente el autor intelectual del robo.

Tejado ha llegado al juzgado acompañado de dos policías y tapándose las esposas con una chaqueta. Esta es la primera vez que ha sido visto desde que ingresó en prisión provisional.

Estaba aparentemente tranquilo y no ha respondido a ninguna de las preguntas que han lanzado los periodistas. Su declaración ha durado dos horas en las que el sevillano no solo ha negado haber participado en el asalto, sino que se ha roto al confesar que está convencido de que su tía sabe que él no es responsable.

El sevillano se ha referido a su tía como 'tata' y ha descrito una relación maternal con María del Monte. También ha explicado la entrega del perro que hizo a su tía, pues según la policía esta era la coartada para preguntar a la artista y su mujer si volvían o no a la casa.

Tejado, sin embargo, ha asegurado que fue María del Monte quien pidió a su sobrino que comprase el perro y que él la llamó porque, después de 10 días con el cachorro en casa, quería dárselo ya que hacía sus necesidades en su vivienda y rompía todo.

Por ese motivo, quedó en llevárselo el domingo, día después del asalto, pero ella le pidió que no lo hiciera.

Además, ha asegurado que su relación con 'El Ruso' se limita al tiempo que pasaban juntos entrenando en el gimnasio y que él es el único miembro de la banda al que conoce, ha dicho.

Su declaración ha coincidido con la de 'El Ruso', el líder de la banda con la que supuestamente ha colaborado el sevillano.

El autor material del robo para los investigadores ha declarado tras el sobrino de la cantante y ha entrado al juzgado con la cabeza agachada y sin mirar a los periodistas.

'El Ruso' le ha dicho al juez que, el día del asalto, estuvo en un bar de copas de Sevilla con otros dos amigos y que después fueron al descampado donde perdió su teléfono móvil.

Una declaración muy importante que dará paso a la solicitud de la puesta en libertad de Antonio Tejado.