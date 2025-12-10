Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 10 de diciembre

¡Hay que arriesgarse! Manu, en la encrucijada tras el golpe final de Rosa en El Rosco

Los dos concursantes han protagonizado un duelo desigual en la primera vuelta pero trepidante después, con un bote en juego de 2.488.000 euros.

¡Hay que arriesgarse! Manu, en la encrucijada tras el golpe final de Rosa en El Rosco

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La suerte ha repartido cara y cruz en el desenlace de este Rosco, un duelo extraño entre Manu y Rosa porque han pasado de la simetría total a la desigualdad para terminar con una victoria por la mínima. El madrileño ha sido el encargado de comenzar esta prueba, incluso a pesar de la gran ayuda que Fran Perea ha vuelto a dispensar a su capitana de equipo. El actor y cantante ha hecho pleno de 30 segundos en el Una de Cuatro y ha resuelto el panel del ¿Dónde Están? por segunda tarde consecutiva.

Fran Perea, “loco” con su gesta en el ¿Dónde Están?: ¡segundo pleno consecutivo!

Los dos concursantes han hecho un arranque idéntico: un inicio de dos aciertos y un segundo turno de tres. Después, Rosa ha marcado la diferencia con su casi habitual velocidad, aunque quizá sea más exacto decir que Manu se lo ha tomado con más calma. De ahí el 21-10 que ha llegado a verse cuando la coruñesa ya había terminado la primera vuelta.

Manu ha conseguido recortar distancias hasta empatar el duelo. No obstante, Rosa ha recuperado un as cuando más falta le hacía y, con 22 aciertos, se ha plantado. Ha dejado a su rival en la encrucijada, obligado a arriesgar. ¡No te pierdas este emocionante Rosco en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

¡Hay que arriesgarse! Manu, en la encrucijada tras el golpe final de Rosa en El Rosco

¡Hay que arriesgarse! Manu, en la encrucijada tras el golpe final de Rosa en El Rosco

Fran Perea, “loco” con su gesta en el ¿Dónde Están?: ¡segundo pleno consecutivo!

Fran Perea, “loco” con su gesta en el ¿Dónde Están?: ¡segundo pleno consecutivo!

Roberto Leal se relame con la encerrona de Manu y Rosa en La Pista: “Cojan palomitas”

Roberto Leal se relame con el reto de Manu y Rosa en La Pista: “Cojan palomitas”

¿Récord de Fran Perea en Pasapalabra? Hasta Roberto Leal le pide que se relaje
Mejores momentos | 10 de diciembre

¿Récord de Fran Perea en Pasapalabra? Hasta Roberto Leal le pide que se relaje

Rosa recuerda cómo vivía las Navidades en su Argentina natal: “Allí hace calor”
Mejores momentos | 10 de diciembre

Rosa recuerda cómo vivía las Navidades en su Argentina natal: “Allí hace calor”

Antonio Albella
Entrevista

Antonio Albella recuerda la persecución de los fans del Locomía original: "Xavier Font les decía que nos agredieran"

Es actor, DJ, presentador y cantante. Nada se le resiste en el mundo del espectáculo y hoy recuerda uno de sus mayores hitos: su paso por Locomía.

Estatua Chiquito de la Calzada
Famosos

Hablamos con el hombre que guarda la estatua de Chiquito de la Calzada: "La pagué íntegramente yo"

Félix Martín Rojas tiene la estatua del cómico en el salón de su casa, a la espera de la autorización del Ayuntamiento para poder instalarla y cumplir la última voluntad de Chiquito de la Calzada.

Carmen y Begoña

Carmen y Begoña, una historia de amor que surgió en la residencia: "Nunca pensé que me volvería a enamorar"

Fedra Lorente

Testigo de la estafa del amor que ha arruinado a Fedra Lorente: "A Miguel Morales le estafaron por internet 50.000 euros"

Tía del niño fallecido en Garrucha tras ser agredido sexualmente: "Nos vamos enterando de cosas que no nos imaginábamos"

Tía del niño fallecido en Garrucha tras ser agredido sexualmente: "Nos vamos enterando de cosas que no nos imaginábamos"

Publicidad