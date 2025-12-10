El Rosco | 10 de diciembre
¡Hay que arriesgarse! Manu, en la encrucijada tras el golpe final de Rosa en El Rosco
Los dos concursantes han protagonizado un duelo desigual en la primera vuelta pero trepidante después, con un bote en juego de 2.488.000 euros.
Publicidad
La suerte ha repartido cara y cruz en el desenlace de este Rosco, un duelo extraño entre Manu y Rosa porque han pasado de la simetría total a la desigualdad para terminar con una victoria por la mínima. El madrileño ha sido el encargado de comenzar esta prueba, incluso a pesar de la gran ayuda que Fran Perea ha vuelto a dispensar a su capitana de equipo. El actor y cantante ha hecho pleno de 30 segundos en el Una de Cuatro y ha resuelto el panel del ¿Dónde Están? por segunda tarde consecutiva.
Los dos concursantes han hecho un arranque idéntico: un inicio de dos aciertos y un segundo turno de tres. Después, Rosa ha marcado la diferencia con su casi habitual velocidad, aunque quizá sea más exacto decir que Manu se lo ha tomado con más calma. De ahí el 21-10 que ha llegado a verse cuando la coruñesa ya había terminado la primera vuelta.
Manu ha conseguido recortar distancias hasta empatar el duelo. No obstante, Rosa ha recuperado un as cuando más falta le hacía y, con 22 aciertos, se ha plantado. Ha dejado a su rival en la encrucijada, obligado a arriesgar. ¡No te pierdas este emocionante Rosco en el vídeo!
Publicidad