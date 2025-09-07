Antena 3 LogoAntena3
“Haré todo lo posible para arreglar este desastre”: no te pierdas todo lo que está por venir en el próximo capítulo de Una nueva vida

Ferit ha socorrido a su abuelo tras ver a Seyran por televisión destrozar el nombre de los Korhan, pero Halis ha dictado sus propias reglas del juego.

Halis

Seyran ha destrozado la reputación de los Korhan. La joven se ha sentado enfrente de las cámaras y ha dejado en evidencia a la familia delante de todo el país contando cómo fue obligada a casarse con alguien a quien no amaba y fue tratada como un objeto desde el primer día que pisó la mansión.

Halis, al ver la entrevista delante de todo el país, ha entrado en cólera. Ferit, al ver así a su abuelo, ha decidido pasar a la acción: “Haré todo lo posible para arreglar este desastre”, le ha prometido.

Pero nada conseguía calmar al anciano, ni siquiera la propuesta de divorcio de Ferit con Seyran: “Si te divorcias… ¿cómo limpiarás la suciedad de nuestro nombre?”, ha exclamado furioso.

Ni Halis ni Ferit saben cómo arreglar el desastre que Seyran ha provocado. Aunque Halis siempre tiene un as bajo la manga… ¿habrá preparado algo para esta vez?

¡No te pierdas todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Una nueva vida! Hoy, a las 22:00, en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

