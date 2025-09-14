Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crónica Loles León y Bibiana Fernández

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad

Las actrices y amigas han llegado al programa presentado por Joaquín y Susana abiertas a probar todo tipo de experiencias. Así ha sido su paso por Emparejados.

Las actrices en Emparejados

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Loles León y Bibiana Fernández han pisado el plató de Emparejados con ganas de abrirse y contar sus experiencias a Joaquín y Susana. Las invitadas han hablado de la última vez que tuvieron sexo, una revelación que en boca de Loles León ha dejado a todos atónitos al confesar que lleva 19 años sin pareja.

La confesión de Loles León: “Yo llevo 19 años sin nadie, soy muy ligona sin penetración”

La actriz catalana ha relatado una anécdota que le ocurrió en el actor Jeremy Irons en la que no pudo tener sexo porque acabó tropezando en las escaleras.

Ante las intimidades contadas por las invitadas de Emparejados, Joaquín y Susana se han atrevido a hablar de su experiencia sexual más extraña. “La chupé el dedo gordo del pie”, ha afirmado el exfutbolista ante la cara de estupefacción de Susana Saborido

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido

La pregunta más comprometida ha llegado por parte de las actrices. Loles León y Bibiana Fernández han querido saber con qué ex volverían Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Una cuestión que ha obligado a Joaquín a “comerse la anchoa” por deseo expreso de su mujer.

La temperatura del plató de Emparejados ha ido subiendo. Las invitadas y los presentadores han mostrado sus fotografías más sexys en la que Susana Saborido ha dejado a todos con la boca abierta al mostrar unos espectaculares abdominales.

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto

Al llegar el momento de mostrar su imagen, Joaquín Sánchez presumía de cuerpazo ante la cara de indignación de Susana Saborido. “Eres muy mamarracho”, le ha dicho la presentadora de Emparejados al ver la fotografía.

Loles León le ha dejado una reflexión a Susana Saborido sobre lo que para la actriz es el verdadero amor y Joaquín se ha visto abocadoa defender por primera vez en su vida a un sevillista.

Un programa lleno de confidencias, anécdotas y mucho humor el que han protagonizado Loles León y Bibiana Fernández en Emparejados.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

La presentadora de Emparejados ha dado su opinión al ver la foto que su hija Salma le hizo a Joaquín nada más salir de la ducha.

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto

La presentadora de Emparejados ha dejado a todos atónitos al mostrar la foto más sexy que tiene en su teléfono móvil.

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios: “Cómete la anchoa por tu bien”

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido: “Te chupé el dedo gordo del pie”

Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

Publicidad