Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad

Loles León y Bibiana Fernández han pisado el plató de Emparejados con ganas de abrirse y contar sus experiencias a Joaquín y Susana. Las invitadas han hablado de la última vez que tuvieron sexo, una revelación que en boca de Loles León ha dejado a todos atónitos al confesar que lleva 19 años sin pareja.

La actriz catalana ha relatado una anécdota que le ocurrió en el actor Jeremy Irons en la que no pudo tener sexo porque acabó tropezando en las escaleras.

Ante las intimidades contadas por las invitadas de Emparejados, Joaquín y Susana se han atrevido a hablar de su experiencia sexual más extraña. “La chupé el dedo gordo del pie”, ha afirmado el exfutbolista ante la cara de estupefacción de Susana Saborido

La pregunta más comprometida ha llegado por parte de las actrices. Loles León y Bibiana Fernández han querido saber con qué ex volverían Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Una cuestión que ha obligado a Joaquín a “comerse la anchoa” por deseo expreso de su mujer.

La temperatura del plató de Emparejados ha ido subiendo. Las invitadas y los presentadores han mostrado sus fotografías más sexys en la que Susana Saborido ha dejado a todos con la boca abierta al mostrar unos espectaculares abdominales.

Al llegar el momento de mostrar su imagen, Joaquín Sánchez presumía de cuerpazo ante la cara de indignación de Susana Saborido. “Eres muy mamarracho”, le ha dicho la presentadora de Emparejados al ver la fotografía.

Loles León le ha dejado una reflexión a Susana Saborido sobre lo que para la actriz es el verdadero amor y Joaquín se ha visto abocadoa defender por primera vez en su vida a un sevillista.

Un programa lleno de confidencias, anécdotas y mucho humor el que han protagonizado Loles León y Bibiana Fernández en Emparejados.