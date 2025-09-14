Muere la influencer Marian Izaguirre después de que la encontrasen en estado crítico en un hotel de Morelia, México

La influencer Flor Marian Izaguirre, que fue localizada el pasado sábado en estado crítico en un hotel de la ciudad de Morelia, ha muerto, tal y como ha informado la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

En un comunicado emitido por las autoridades, y que han podido recoger diversos medios, se informa que la creadora de contenido, que contaba con 23 años en el momento de su muerte, ha sido declarada con "muerte cerebral". Tras su muerte, su familia ha anunciado que va a autorizar la donación de sus órganos, incluyendo "piel, músculo esquelético, córneas y riñones".

Tal y como informó esta misma semana Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, hay indicios de que la tiktoker, que acumula más de 4 millones de seguidores en TikTok, podría haber sido víctima de violencia intrafamiliar. Aun así, recalcó que la investigación sigue abierta para saber las causas de su desaparición.

Según detalló el mandatario, "Izaguirre salió de la ciudad de Uruapan y se refugió en un hotel de Morelia, donde la encontraron en un estado de salud muy delicado". Asimismo, el mandatario detalló que "todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan".

Posteriormente, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzano, declaró ante los medios que Marian había salido de la ciudad de Uruapan a bordo de un vehículo de color rojo, modelo Kia Río. En concreto, Marian huyó tras una fuerte discusión con su madre y se dirigió a Morelia, lugar donde se hospedó hasta que fue localizada por los agentes y fue trasladada de urgencia al hospital.

Actualidad del caso

Por otra parte, la Fiscalía de México ha anunciado que las investigaciones sobre el caso de Izaguirre continúan a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género para salvaguardar los derechos de la víctima, sobre la que ya se habían ordenado medidas de protección.

Mientras tanto, un aluvión de mensajes se concentra en sus perfiles denunciando una realidad que refleja la cantidad de agresiones que sufren las jóvenes mexicanas.

¿Quién era Marian Izaguirre?

Flor Marian Izaguirre Pineda nació el 11 de noviembre de 2001. Meses previos a su muerte, comenzó en redes sociales como creadora de contenido para jóvenes interesados en moda y tendencias.

En TikTok, Izaguirre alcanzó casi los cuatro millones de seguidores. Asimismo, en Instagram consiguió 321.000 seguidores.

Entre esos proyectos digitales, figura la serie 'Súper agente Izaguirre', en la que personifica a un policía desde una perspectiva cómica. También debutó como cantante con 'Boom Boom' y realizó varios retos virales para sus seguidores.

