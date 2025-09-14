La semana horribilis de Rosa en Pasapalabra: estancada en el azul y al borde de la despedida

Cuando un concursante ha superado ya los 200 programas en Pasapalabra, es evidente que ha pasado por todo tipo de rachas. Nadie va a descubrir a estas alturas el talento y el nivel de Rosa. Quizá por eso llama la atención que haya vivido una semana tan horribilis, estancada en el color azul y con el que probablemente haya sido su mayor susto desde que llegó.

Han sido cinco programas complicados para la concursante bicentenaria. Aunque empezó la semana con un valioso empate, después ha sumado tres derrotas consecutivas. Manu se lo ha puesto estos días más difícil que nunca en El Rosco.

Por lo tanto, Rosa ha tenido que pasar otras tantas veces por la Silla Azul. Esta prueba nunca es un trámite, por mucha veteranía que se tenga, y la gallega lo demostró en la del miércoles, cuando estuvo a punto de quedar eliminada. Jon Ander, un aspirante extraordinario, estuvo a punto de propiciar el relevo y tuvo una ocasión de oro cuando la concursante cometió un fallo antes que él.

Sin embargo, Rosa supo sacar aplomo en su momento más complicado para salvar esta bola de partido. Ha sido su momento más crítico de una semana que ha cerrado en azul pero con un brote de esperanza, un empate a 23 en El Rosco del viernes que sabe a esfuerzo, mérito y quizá una nueva racha mucho más positiva y naranja.