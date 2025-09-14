Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tras su bicentenario

La semana horribilis de Rosa en Pasapalabra: estancada en el azul y al borde de la despedida

La concursante gallega ha pasado por programas complicados, aunque el empate a 23 aciertos en el último Rosco parece una llamada a romper esa mala racha.

La semana horribilis de Rosa en Pasapalabra: estancada en el azul y al borde de la despedida

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Cuando un concursante ha superado ya los 200 programas en Pasapalabra, es evidente que ha pasado por todo tipo de rachas. Nadie va a descubrir a estas alturas el talento y el nivel de Rosa. Quizá por eso llama la atención que haya vivido una semana tan horribilis, estancada en el color azul y con el que probablemente haya sido su mayor susto desde que llegó.

Han sido cinco programas complicados para la concursante bicentenaria. Aunque empezó la semana con un valioso empate, después ha sumado tres derrotas consecutivas. Manu se lo ha puesto estos días más difícil que nunca en El Rosco.

Por lo tanto, Rosa ha tenido que pasar otras tantas veces por la Silla Azul. Esta prueba nunca es un trámite, por mucha veteranía que se tenga, y la gallega lo demostró en la del miércoles, cuando estuvo a punto de quedar eliminada. Jon Ander, un aspirante extraordinario, estuvo a punto de propiciar el relevo y tuvo una ocasión de oro cuando la concursante cometió un fallo antes que él.

El peor momento de Rosa en Pasapalabra: ¡con un pie fuera en la Silla Azul!

Sin embargo, Rosa supo sacar aplomo en su momento más complicado para salvar esta bola de partido. Ha sido su momento más crítico de una semana que ha cerrado en azul pero con un brote de esperanza, un empate a 23 en El Rosco del viernes que sabe a esfuerzo, mérito y quizá una nueva racha mucho más positiva y naranja.

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

La semana horribilis de Rosa en Pasapalabra: estancada en el azul y al borde de la despedida

La semana horribilis de Rosa en Pasapalabra: estancada en el azul y al borde de la despedida

Cristina Pardo sobre Nuria Roca: "Cada vez que preguntas a Nuria por el deporte, está haciendo uno distinto"

Cristina Pardo, sobre Nuria Roca: "Cada vez que preguntas a Nuria por el deporte, está haciendo uno distinto"

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo!

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo en este test!

La receta estrella de Arguiñano: berenjenas rellenas de boloñesa
Para 4 personas

Las berenjenas rellenas de carne de Karlos Arguiñano: "Es una receta con la que se triunfa siempre"

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Mar Flores
Repasamos

La verdad definitiva de Mar Flores: desde su relación con Fernández-Tapias hasta su portada con Lequio

Mar Flores ha protagonizado una de las semanas más intensas en Y ahora Sonsoles. Tras publicar sus memorias, rompe su silencio acerca de sus episodios más mediáticos.

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad
Crónica Loles León y Bibiana Fernández

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad

Las actrices y amigas han llegado al programa presentado por Joaquín y Susana abiertas a probar todo tipo de experiencias. Así ha sido su paso por Emparejados.

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Publicidad