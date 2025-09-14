Pedro Sánchez en Málaga: "Feijóo se ha convertido en una mala copia de Abascal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, protagonizan en Málaga un acto que supone el arranque por parte de los socialistas de un curso político que concluirá en 2026 en un año electoral en Andalucía. "Hoy termina nuestra vuelta ciclista y vaya por delante nuestro respeto a los deportistas y nuestra admiración a nuestro pueblo que se moviliza por causas justas", arrancó Sánchez su discurso, quien aseguró que la oposición ante la barbarie en Gaza no dice nada. "Tienen menos ideas que educación y en este contexto tan complejo, España hoy brilla como ejemplo y orgullo. Vivan los derechos humanos y el pueblo español", sentenció.

Sánchez centró parte de su discurso en el tema de la vivienda. "Hay jóvenes que no pueden acceder a una propiedad sino a un alquiler de vivienda. Este mismo lunes tras recibir la información del registro único de arrendamiento hemos detectado miles de irregularidades. Vamos a revocar 53.000 viviendas para que pasen a ser constantes, permanentes" y no turísticos. Gobernamos para los ciudadanos", ha dicho.

El secretario general de los socialistas ha sido muy crítico con la oposición. Ha afirmado que "Feijóo se ha convertido en una mala copia de Abascal". "¿Os acordáis del exministro Montoro? Dijo cuando estaba en la oposición "que se hunda España, que ya vendremos nosotros para levantarla. Ahora, la oposición está preocupada de otras cosas pero su estrategia sigue siendo la misma", ha dicho. "No les duele España, les duele estar en la oposición, que es donde van a estar un tiempecito más", auguró Pedro Sánchez.

Montero: "Sánchez marca la pauta

La vicepresidenta. María Jesús Montero, arrancó también su discurso mostrando su solidaridad con las víctimas del terror en Gaza. "Como siempre, Pedro Sánchez marca la pauta de lo que tienen que hacer los países democráticos, los países dignos, que respetan los derechos humanos".

De Gaza, Montero pasó a hablar de la vivienda: "Cuando sea presidenta, se va a convertir en la prioridad", ha dicho, al tiempo que pasó a arremeter por la sanidad. "Quien no cree en lo público cómo va a proteger y blindar este sistema. Lo que quiere el Gobierno del PP es una sanidad para pobres, una beneficencia, que rompería con el modelo que garantiza la igualdad para todos los ciudadanos", criticó Montero.

