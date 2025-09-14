Avance semanal de Sueños de libertad: Digna revelará que ella es la responsable de la muerte de Jesús de la Reina

La próxima semana en Sueños de libertad veremos muchos secretos que salen a la luz, ¿qué nos espera?

La situación de Digna seguirá en un momento muy comprometido. La tensión con Pedro es cada día mayor, y la mujer está retenida por él en su propia casa hasta que se le baje el moratón de la cara... ¡Pero Gema lo ha descubierto! ¿Qué va a hacer?

Ella no dejará a su suegra sola, y alertará a Joaquín y Luis de lo que le está pasando a su madre. ¿Tomarán cartas en el asunto con don Pedro?

La verdad se revelará, y todos los Merino estarán al tanto de que ha sido don Pedro quien ha estado detrás de sus desgracias en los últimos tiempos, tal y como les alertaron los De la Reina.

Poco después, Digna tomará una decisión que no tendrá vuelta atrás: les revelará a todos que fue ella quien mató a Jesús, y con la ayuda de Pedro hicieron que pareciera un suicidio. ¿Cómo sentará esta noticia a la familia?

Lo que ninguno se imagina es que don Pedro está también detrás de la muerte de Jesús, ya que le negó auxilio cuando aun vivía.

Digna en el capítulo 393 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por su parte, Tasio está hundido tras la muerte de su madre en un accidente de autobús.

El joven se cerrará en banda a que Damián le consuele, de hecho, le vetará del funeral. Carmen y sus amigos estarán muy preocupados por el estado del joven, ya que en lugar de externalizar sus sentimientos se guardará todo para él. ¿En algún momento se desahogará con alguien?

Damián tratará de acercarse a él, pero le será imposible ayudar a su hijo.

Carmen y Damián en el capítulo 394 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por su parte, Miguel Ángel Vaca anunciará que Pelayo es el nuevo gobernador civil de Toledo. ¿Cómo recibirá la familia de la Reina esta noticia?

Marta seguirá muy ausente por la marcha de Fina, ¿compartirá la alegría de su marido?

Pelayo, Miguel Ángel, Damián y Marta en el capítulo 396 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Begoña seguirá dando más pasos con Gabriel y parece que su relación marchará viento en popa y a toda vela. ¿Está realmente enamorada de él?

No te pierdas todo lo que pasará la próxima semana en Sueños de libertad.