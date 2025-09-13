Alejandra Rubio reacciona a las cariñosas palabras que le dedicó Mar Flores: "Se las agradezco mucho"

La publicación de las memorias de Mar Flores han provocado una tormenta mediática ya que su testimonio ha salpicado a varios rostros conocidos.

Además, la modelo ha repasado sus antiguas relaciones o contado detalles de estos últimos meses en los que se ha convertido en abuela del hijo que han tenido su hijo, Carlo Costanzia, y Alejandra Rubio.

De hecho, recientemente se deshacía en elogios sobre su nuera. "Alejandra es una chica estupenda, es lo mejor que le ha pasado a mi hijo en los últimos años. Yo la quiero un montón y somos una familia estupenda", confesó ante las cámaras de Europa Press, dejando claro el gran cariño que siente por la hija de Terelu Campos.

Mar Flores | Europa Press

Ahora, Alejandra ha reaccionado a esas palabras. "Se las agradezco mucho", ha comentado a Europa Press.

Alejandra Rubio | Europa Pres

Eso sí, la hija de Terelu se encuentra en una encrucijada ya que, por un lado, es la hija de una gran amiga de Nuria González, y, por otro, es la pareja de su hijo y la nuera de Carlo Costanzia padre, al que Mar no deja en buen lugar en el libro.

Sobre cómo se encuentra su pareja, Alejandra ha desvelado que está "muy bien" pero para conocer más detalles o qué le han parecido las memorias de su madre, aconseja a la prensa "preguntárselo a él".