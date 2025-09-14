Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Indecisión!

Cristina Pardo, sobre Nuria Roca: "Cada vez que preguntas a Nuria por el deporte, está haciendo uno distinto"

La mujer ha sido víctima de las bromas de sus compañeros por su afición de probar nuevos deportes.

Cristina Pardo sobre Nuria Roca: "Cada vez que preguntas a Nuria por el deporte, está haciendo uno distinto"

Publicidad

La visita de los acróbatas de Mallakhamb ha provocado en la tertulia la apertura de un gran tema de debate... ¡la relación entre Nuria Roca y los deportes!

Cristina Pardo ha comenzado la batalla sin pelos en la lengua: "Cada vez que preguntas a Nuria por el deporte, está haciendo uno distinto", ha comentado de forma cariñosa a su compañera, desatando las risas de todos los colaboradores.

Y es que la periodista se ha definido como una persona que adora probar nuevos deportes, pasando desde el running, hasta paseos, sparring... ¡e incluso boxeo!

Su actual disciplina favorita ha confirmado que es el pilates, y es cuestión de tiempo que llene la casa de máquinas, pero... ¿cuánto durará la afición?

¡Dale al play para no perderte este divertidomomento!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

La semana horribilis de Rosa en Pasapalabra: estancada en el azul y al borde de la despedida

La semana horribilis de Rosa en Pasapalabra: estancada en el azul y al borde de la despedida

Cristina Pardo sobre Nuria Roca: "Cada vez que preguntas a Nuria por el deporte, está haciendo uno distinto"

Cristina Pardo, sobre Nuria Roca: "Cada vez que preguntas a Nuria por el deporte, está haciendo uno distinto"

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo!

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo en este test!

La receta estrella de Arguiñano: berenjenas rellenas de boloñesa
Para 4 personas

Las berenjenas rellenas de carne de Karlos Arguiñano: "Es una receta con la que se triunfa siempre"

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Mar Flores
Repasamos

La verdad definitiva de Mar Flores: desde su relación con Fernández-Tapias hasta su portada con Lequio

Mar Flores ha protagonizado una de las semanas más intensas en Y ahora Sonsoles. Tras publicar sus memorias, rompe su silencio acerca de sus episodios más mediáticos.

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad
Crónica Loles León y Bibiana Fernández

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad

Las actrices y amigas han llegado al programa presentado por Joaquín y Susana abiertas a probar todo tipo de experiencias. Así ha sido su paso por Emparejados.

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Publicidad