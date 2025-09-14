Cristina Pardo, sobre Nuria Roca: "Cada vez que preguntas a Nuria por el deporte, está haciendo uno distinto"

La visita de los acróbatas de Mallakhamb ha provocado en la tertulia la apertura de un gran tema de debate... ¡la relación entre Nuria Roca y los deportes!

Cristina Pardo ha comenzado la batalla sin pelos en la lengua: "Cada vez que preguntas a Nuria por el deporte, está haciendo uno distinto", ha comentado de forma cariñosa a su compañera, desatando las risas de todos los colaboradores.

Y es que la periodista se ha definido como una persona que adora probar nuevos deportes, pasando desde el running, hasta paseos, sparring... ¡e incluso boxeo!

Su actual disciplina favorita ha confirmado que es el pilates, y es cuestión de tiempo que llene la casa de máquinas, pero... ¿cuánto durará la afición?

