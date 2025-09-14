Miles de manifestantes propalestina invaden las calles de Madrid y obligan a cancelar la última etapa de la Vuelta: no habrá ceremonia de podio

Vergüenza histórica en la Vuelta Ciclista a España. Los peores presagios se hicieron realidad y miles de manifestantes propalestina, muchos de ellos violentos, han conseguido parar y neutralizar la última etapa de la Vuelta que tenía que terminar en Madrid este domingo tras invadir las principales calles de la capital. El pelotón tuvo que estar parado durante varios minutos hasta que se terminó de neutralizar y cancelar la etapa, incluso algunos ciclistas se enfrentaron a los manifestantes para seguir avanzando.

Disturbios, invasión de calzada y cargas en Madrid

La situación, ya no solo en carrera, sino también en la organización, ha sido crítica. Tanto que este domingo se ha producido el mayor despliegue policial en la historia de la Vuelta Ciclista a España, que terminó en un esfuerzo en balde. A falta de unos 70km para meta se comenzaron a producir los primeros cortes en el centro de la capital, incluso se llegó a invadir la carretera. Los problemas fueron a más, los manifestantes hicieron incluso retroceder a la Policía, que se vio obligada a cargar y después fue cuando el pelotón tuvo que detener la marcha en una imagen histórica y lamentable para este deporte.

Al no poder retroceder la policía ante la cantidad de personas, muchos de ellos violentos, se llegó a ver a los ciclistas desesperados y sentados en bancos sin dar crédito de lo que estaba sucediendo. Así es como ha finalizado la 80 edición de la Vuelta ha finalizado a unos 57 kilómetros de la meta. El pelotón, se detuvo en los Jardines del Palacio Real.

El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, ha sido declarado el ganador de la 80 edición de la Vuelta a España tras la cancelación de la etapa final. "Aún se desconoce si habrá una ceremonia de entrega de premios dada la situación actual, con miles de manifestantes llenando el centro de Madrid. La carrera ha finalizado oficialmente y Jonas Vingegaard es el ganador", confirmaron los organizadores.

