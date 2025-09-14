Vuelta España
Miles de manifestantes propalestina invaden las calles de Madrid y obligan a cancelar la última etapa de la Vuelta: no habrá ceremonia de podio
La organización de la Vuelta ha decidido cancelar la última etapa tras la histórica invasión de miles de manifestantes propalestina en las calles de Madrid. Los ciclistas se quedaron parados a falta de 57 km y tuvieron que subirse a los coches de equipo. Tampoco ha habido ceremonia de podio.
Vergüenza histórica en la Vuelta Ciclista a España. Los peores presagios se hicieron realidad y miles de manifestantes propalestina, muchos de ellos violentos, han conseguido parar y neutralizar la última etapa de la Vuelta que tenía que terminar en Madrid este domingo tras invadir las principales calles de la capital. El pelotón tuvo que estar parado durante varios minutos hasta que se terminó de neutralizar y cancelar la etapa, incluso algunos ciclistas se enfrentaron a los manifestantes para seguir avanzando.
Disturbios, invasión de calzada y cargas en Madrid
La situación, ya no solo en carrera, sino también en la organización, ha sido crítica. Tanto que este domingo se ha producido el mayor despliegue policial en la historia de la Vuelta Ciclista a España, que terminó en un esfuerzo en balde. A falta de unos 70km para meta se comenzaron a producir los primeros cortes en el centro de la capital, incluso se llegó a invadir la carretera. Los problemas fueron a más, los manifestantes hicieron incluso retroceder a la Policía, que se vio obligada a cargar y después fue cuando el pelotón tuvo que detener la marcha en una imagen histórica y lamentable para este deporte.
Al no poder retroceder la policía ante la cantidad de personas, muchos de ellos violentos, se llegó a ver a los ciclistas desesperados y sentados en bancos sin dar crédito de lo que estaba sucediendo. Así es como ha finalizado la 80 edición de la Vuelta ha finalizado a unos 57 kilómetros de la meta. El pelotón, se detuvo en los Jardines del Palacio Real.
El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, ha sido declarado el ganador de la 80 edición de la Vuelta a España tras la cancelación de la etapa final. "Aún se desconoce si habrá una ceremonia de entrega de premios dada la situación actual, con miles de manifestantes llenando el centro de Madrid. La carrera ha finalizado oficialmente y Jonas Vingegaard es el ganador", confirmaron los organizadores.
¡Tampoco habrá ceremonia en el podio!
Estaba claro... Una pena... No habrá ningún tipo de ceremonia de premios, ni del campeón, ni los tres primeros clasificados, el ganador de la montaña... Los manifestantes, muchos de ellos violentos, han conseguido que la última etapa en Madrid se cancele cuando todavía quedaban 57 kilómetros a meta.
OFICIAL: ¡Cancelada la Vuelta España!
No hay ciclistas en la carretera y esto se ha convertido, en parte, en una batalla entre cientos de violentos y la Policía Nacional. La situación se ha ido de las manos hace un buen rato...
Irene Montero: "Así admira Pedro Sánchez al movimiento de solidaridad con Palestina"
El tuit de Irene Montero minutos antes de que los manifestantes tomaran por completo las calles de Madrid.
¡Vingegaard y los cientos de ciclistas no dan crédito!
Imágenes históricas, por desgracia, en la última etapa de esta Vuelta España. A falta de 60 kilómetros prácticamente se ha detenido la carrera por cientos de violentos que han derribado vallas con el objetivo de boicotear e impedir la finalización de la prueba. Vingegaard, campeón de esta edición, no daba crédito, al igual que sus compañeros. De esta manera ha terminado la ronda española. Inédito.
¡Las calles de Madrid, completamente invadidas!
Son miles de personas las que se han manifestado, algunas de ellas de una forma muy violenta, tanto que han derribado decenas de vallas. La carrera está suspendida, los ciclistas se han metido en los coches de sus respectivos equipos para abandonar la carretera.
Miles de manifestantes propalestina invaden las calles de Madrid y obligan a cancelar la última etapa de la Vuelta
¡Buenas tardes! ¡La última hora que nos llega desde Madrid es que la última etapa de la Vuelta Ciclista a España ha quedado cancelada a falta de 57 kilómetros para la etapa después de que miles de manifestantes hayan irrumpido y tomado las principales calles de la capital por las que tenía que pasar el pelotón!
