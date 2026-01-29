Antena3
El cariñoso guiño de Jesús Olmedo a Lina Morgan en La Pista: “Mi madre televisiva”

Aunque parecía una canción complicada porque se remonta al año 1926, el actor ha acertado a la primera un cuplé que Lina Morgan versionó.

Jesús Olmedo no se esperaba que fuera a ganar en La Pista con un cuplé, y menos aún al tener que remontarse al año 1926. Sin embargo, ha conseguido la victoria de forma fácil, a la primera y, además, con un inesperado guiño lleno de nostalgia a Lina Morgan. Con este pleno, ha puesto su propio granito de arena que se cumpliera el presentimiento que ha revelado al comienzo del programa: “Hoy es día de bote”.

El presentimiento de los invitados tras el empate número 90 entre Manu y Rosa: “Hoy es día de bote”

Aunque la canción era de 1926, el viaje temporal de Jesús y Glòria Serra se ha detenido en una versión de 1956. En cualquier caso, no tenía secretos para el actor, que la ha reconocido con el primer fragmento: “Es de mi madre televisiva”. Efectivamente, Lina Morgan cantaba ‘La chica del 17’ en la película Dos chicas de revista.

Jesús ha recordado este cuplé con nostalgia y picardía. Además, ha celebrado su pleno haciendo un corazón con sus manos. ¡Revive este precioso momento en el vídeo!

