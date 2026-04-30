Imágenes clave en la investigación de Francisca Cadenas: las bolsas donde Juli y Lolo podrían haber guardado el cadáver

La desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) hace nueve años ha dado un giro reciente tras el hallazgo de sus restos. Durante todo este tiempo no hubo pistas claras sobre su paradero, hasta que la Guardia Civil localizó el cuerpo enterrado en la vivienda de dos hermanos vecinos, conocidos como Lolo y Juli.

Según la versión de los detenidos, habría sido Juli quien cometió el crimen. Sin embargo, los investigadores no descartan que Lolo pudiera haber participado, ya sea en el asesinato o en la posterior ocultación del cadáver, que permanecía escondido bajo la casa.

En Y ahora Sonsoles hemos accedido a las imágenes del último informe de la científica en el que se ven las bolsas donde habrían guardado el cadáver descuartizado de Francisca. La Guardia Civil se ha centrado en encontrar huellas en las bolsas, en especial de Lolo, para probar su implicación.

"No han aparecido huellas, no se sabe si por el paso del tiempo o porque tomaron precauciones", advierte Carlos Quílez. ¿Encontrará la Guardia Civil más pruebas que apunten a Juli y Lolo?