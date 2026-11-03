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TRAGEDIA EN URDA

Esther, hermana de uno de los fallecidos en Urda: "No me vale que Óscar Puente dimita, quiero que pague"

El ministro de Transportes Óscar Puente se pronuncia tras la tragedia de Urda (Toledo), en la que fallecieron 69 personas. Un accidente en el que falleció el hermano de Esther, a la que no le consuelan las palabras del ministro.

Esther

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El accidente ferroviario del 28 de octubre en Urda (Toledo), tras la colisión de dos trenes de alta velocidad, sigue marcando la actualidad. La tragedia ha dejado un balance de 69 fallecidos y cerca de 200 personas heridas. Actualmente, 11 de ellas permanecen ingresadas en centros hospitalarios.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el ministro de Transportes Óscar Puente ha comparecido hoy ante el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente del Congreso. Este ha señalado a un fallo en el tren y ha afirmado que "desconoce" por qué el tren Iryo no arrancó.

Indignado

Durante la comparecencia, ha anunciado un paquete de ayudas de 30 millones de euros para las víctimas del accidente y un refuerzo a los controladores de Adif, añadiendo la figura de un supervisor en control de las órdenes que reciben los maquinistas.

Pese a las ayudas que se han anunciado, las víctimas y familiares de los fallecidos denuncian que las medidas de Óscar Puente no son suficientes. "A mí sus palabras no me valen para nada", afirma Esther, la hermana de José Ángel, uno de los fallecidos en el accidente.

"No me vale ni siquiera su dimisión, lo único que quiero es que pague", advierte Esther. Una indignación que se ha convertido en el reflejo de muchas víctimas de Urda.

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