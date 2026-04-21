El motivo por el que Iñaki Urrutia arrolla en Palabras Cruzadas: ¡ni deja jugar a David!

Iñaki Urrutia ha vuelto a ser clave para David en este programa de Pasapalabra. Como en la pasada tarde, lo ha bordado en La Pista con un pleno, y en esta ocasión hay que añadir lo bien que se le ha dado la prueba Palabras Cruzadas. David ni ha tenido que jugar. Además, el invitado ha dado una lección de cómo meterse al público en el bolsillo.

El cómico y presentador se ha enfrentado a Palabras Cruzadas con un extra de presión por la temática del panel. “Es tu fuerte”, le ha comentado Roberto Leal, pues tenía que relacionar ciudades de España con sus recintos deportivos. Efectivamente, el invitado ha cumplido las expectativas y no ha fallado ni una respuesta.

Con mucha seguridad y prácticamente en tiempo récord, Iñaki ha hecho pleno para regalar a David los 18 segundos de la prueba. Roberto ha bromeado al revelar por qué sabía tanto de deporte. ¡Dale al play!