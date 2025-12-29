El estilazo de Roberto Leal cantando villancicos: "Me encanta la versión de David Bisbal"

Roberto Leal pasa por un momento de ser presentador a concursante con una divertida prueba. Teniendo en cuenta lo que le gusta la música, unimos La Pista con la Navidad y el resultado es este juego llamado Villancico contrarreloj.

Es el reto perfecto para que el sevillano haga pleno. Sin embargo, empieza con dificultad alta y... ¡fallo! "No me saques de 'Los peces en el río", se queja. De la siguiente canción se acuerda de la melodía pero no logra seguir la letra. ¡Con lo fácil que parecía!

A partir del siguiente villancico, Roberto ya engancha todos los aciertos, incluso permitiéndose algún guiño sevillista y reconociendo la canción que no puede sacarse de la cabeza. "Me encanta la versión de David Bisbal", asegura. Lo que no falla en ni uno de los temas es su estilazo. ¡Dale al play y compruébalo!