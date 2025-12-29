Jessica Goicoechea: “Soy muy autoexigente y me gusta el trabajo duro”

Jessica Goicoechea está acostumbrada a exponerse en las redes sociales, pero en esta ocasión, tendrá que darlo todo en televisión como concursante de la sexta edición de El Desafío.

“Me he metido en este proyecto porque soy súper fan del programa y creo que tener una prueba cada día diferente a lo que hace uno ayuda a superarse” ha asegurado la influencer.

Jessica Goicoechea considera que la autoexigencia, el trabajo duro y la implicación son sus puntos fuertes para superar los retos del programa.

Sobre sus compañeros, al mayor competidor que ve es a Willly Bárcenas, la modelo lo considera una persona muy centrada.

Jessica Goicoechea revela que “las valoraciones del jurado las voy a asumir dependiendo de la prueba” ha afirmado la influencer, que no duda en asegurar que le dará rabia si considera alguna valoración injusta por parte de Pilar Rubio, Juan del Val o Santiago Segura.