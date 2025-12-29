Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LA INFLUENCER SE ATREVE CON EL DESAFÍO

Jessica Goicoechea: “Soy muy autoexigente y me gusta el trabajo duro”

La influencer nos cuenta los motivos por los que ha decidido participar en la sexta edición del programa y cuáles cree que son sus virtudes para ser una gran concursante de El Desafío.

Jessica Goicoechea

Publicidad

Jessica Goicoechea está acostumbrada a exponerse en las redes sociales, pero en esta ocasión, tendrá que darlo todo en televisión como concursante de la sexta edición de El Desafío.

Jessica Goicoechea, concursante de El Desafío: “Vengo a ganar, sino no vengo”

“Me he metido en este proyecto porque soy súper fan del programa y creo que tener una prueba cada día diferente a lo que hace uno ayuda a superarse” ha asegurado la influencer.

Jessica Goicoechea considera que la autoexigencia, el trabajo duro y la implicación son sus puntos fuertes para superar los retos del programa.

Sobre sus compañeros, al mayor competidor que ve es a Willly Bárcenas, la modelo lo considera una persona muy centrada.

Jessica Goicoechea revela que “las valoraciones del jurado las voy a asumir dependiendo de la prueba” ha afirmado la influencer, que no duda en asegurar que le dará rabia si considera alguna valoración injusta por parte de Pilar Rubio, Juan del Val o Santiago Segura.

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Jessica Goicoechea

Jessica Goicoechea: “Soy muy autoexigente y me gusta el trabajo duro”

Naufragio Indonesia

La serenidad del abuelo y el comunicado de las familias afectadas por el naufragio de Indonesia: "No volveremos a España sin los cuatro"

Nutriman lunes

Alimentos y consejos caseros que pueden ayudar a sobrellevar la gripe

Paco Marhuenda y Óscar Puente
Tensiones

Paco Marhuenda responde a Óscar Puente tras referirse a él como "el paleto más facha": "Su hermana sería mejor ministra que él"

El estilazo de Roberto Leal cantando villancicos: "Me encanta la versión de David Bisbal"
Villancico a contrarreloj

El estilazo de Roberto Leal cantando villancicos: "Me encanta la versión de David Bisbal"

Broma piedra
Viral

Carmen le hace creer a su madre que regala una piedra de 400 euros: "Le dijimos que la pillamos en el Black Friday"

El vídeo de Carmen en el que le gasta una broma a su madre por Navidad ha conquistado a millones de usuarios. Hoy, nos cuenta cómo se le ocurrió la idea.

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra
Año histórico

El 2025 de Pasapalabra: Manu, Rosa y un bote millonario que han roto todos los récords

Manu se convirtió en el concursante más longevo de la historia de Pasapalabra, superando los 400 programas, mientras que Rosa alcanzó el bicentenario y se coronó como la mujer con más participaciones. Todo en un año marcado por un bote millonario que rompió todos los récords.

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Recetas de postres para fin de año: las propuestas más dulces de Karlos Arguiñano

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas

Zurdo finde

Cuando ser zurdo era un estigma: “Me ataban las manos para que escribiera con la derecha”

Publicidad