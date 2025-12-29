Tragedia Indonesia
La serenidad del abuelo y el comunicado de las familias afectadas por el naufragio de Indonesia: "No volveremos a España sin los cuatro"
Tras encontrarse el cuerpo sin vida de una de las niñas españolas desaparecidas junto su padre y hermanos a causa del hundimiento, el abuelo de la familia ha atendido a los medios y las familias han expresado sus deseos más inmediatos en un comunicado.
Las esperanzas eran escasas y aún así la noticia del hallazgo del cuerpo de la menor de 12 años, desaparecida junto a su padre y hermanos en el naufragio de una embarcación turística en Indonesia, ha causado gran conmoción.
El abuelo de la familia relataba cómo había sucedido el hundimiento tras recibir el barco el impacto de varias olas de tamaño considerable. Se lo había contado su hija, madre de los niños, y rescatada junto a su hija pequeña momentos después del desastre: "Mi hija me dice con el corazón roto: 'Papá, los nenes y Fernando van con el barco al fondo'".
En un comunicado emitido en las últimas horas, las familias piden prudencia, respeto y privacidad en estos difíciles momentos. También reconocen que sobre el terreno se está trabajando lo máximo posible, pero insisten en que las labores de búsqueda continúen, y que las autoridades soliciten que así sea, con el objetivo de encontrar lo antes posible a sus seres queridos.
"No volveremos a España sin los cuatro. Todos juntos", sentencian ante un próximo regreso a España: "Ella quiere recuperar sus cuerpos como sea, esa es su obsesión ya", aseguraba el abuelo.
