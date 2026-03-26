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ENTREVISTA

Alicia Borrachero, sobre el rechazo en el mundo de la interpretación: "Hay que tener mucha autoestima para dedicarse a esto"

La actriz se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer un repaso de su trayectoria profesional, sus anécdotas en el mundo de la interpretación y algunos de los aspectos personales que más la han marcado.

Alicia Borrachero

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Alicia Borrachero es una de las caras más conocidas del cine español y de la pequeña pantalla. Desde hace tres décadas, hemos podido verla en grandes series como Farmacia de Guardia o Médico de Familia, pero su pasión por la interpretación va mucho más allá.

La actriz no solo triunfa en España, sino que su talento le ha llevado a trabajar con grandes actores y actrices internacionales, como Arnold Schwarzenegger o Linda Hamilton. Unos trabajos que le han hecho convertirse en una de nuestras actrices más internacionales.

Pese a que ha conquistado Hollywood y España, Alicia confiesa que también ha recibido algún "no". "Los 'noes' son muy duros porque hay que tener mucha autoestima para dedicarse a esto", afirma, "pero todo pasa por algo".

Hoy, Alicia sale tras las cámaras y nos presenta su faceta más personal. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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