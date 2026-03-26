El pique de María Zurita después del regalo a Chema Martínez en La Pista: “¡Lo he dicho yo!”

María Zurita y Chema Martínez han sido los encargados de cerrar por todo lo alto los enfrentamientos de La Pista en este programa. La autora y el deportista se han visto las caras tratando de dar con una canción de 2025.

Pese a que contaban con la posibilidad de hacerse con el libro de Pasapalabra si lograban sumar más de dos segundos, ambos parecían muy perdidos. De hecho, Chema ha sido el primero al que se le ha iluminado la bombilla tratando de resolver tras la segunda pista.

Sin embargo, pese a tener el título de la canción dicho al revés, ninguno ha dado con ella hasta que a María se le ha escapado durante el turno de Chema y le ha servido la victoria en bandeja. “¡Lo he dicho yo!”, exclamaba la escritora entre risas. ¡Así ha sido este momentazo!