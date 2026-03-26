Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 26 de marzo

Neli pone a Javier contra las cuerdas en El Rosco: ¿Serán suficientes sus 23 aciertos?

La concursante le ha puesto las cosas difíciles al veterano en su segundo programa.

4-Rosco26m

Neli pone a Javier contra las cuerdas en El Rosco

Publicidad

Neli afrontaba su segundo Rosco con el objetivo de redimirse de su anterior enfrentamiento con Javier. Su debut no fue tan bonito como esperaba y ha tenido que volver a ganarse el puesto en la Silla Azul.

El veterano ha comenzado poniendo el turbo. Con grandes rachas de aciertos, el aspirante ha cerrado su primera vuelta con 21 palabras respondidas correctamente mientras Neli solo contaba con cuatro letras teñidas de color verde.

Sin embargo, la presión no ha podido con la recién llegada y ha logrado darle la vuelta al duelo. Con 22 en su casillero para cada uno, ambos se han tanteado pasando palabra a la espera de ver qué intenciones tenía su rival.

A falta de pocos segundos para el final, Neli ha hecho un jaque a Javier plantándose con 23 aciertos y obligándole a arriesgar. ¿Habrá conseguido las tablas el veterano concursante? ¡Descúbrelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

4-Rosco26m

Neli pone a Javier contra las cuerdas en El Rosco: ¿Serán suficientes sus 23 aciertos?

3-Dónde

Neli, Chema Martínez y Antea Rodríguez, más perdidos que nunca: “Os doy mi palabra de que estaban”

2-Pique

El pique de María Zurita después del regalo a Chema Martínez en La Pista: “¡Lo he dicho yo!”

1-Desespera
Mejores momentos | 26 de marzo

“La que me está dando…”: Xavier Deltell desespera a Roberto Leal en La Pista

Noelia
Última hora

Noelia Castillo, de 25 años, recibe la eutanasia después de una batalla judicial de dos años

Alicia Borrachero
ENTREVISTA

Alicia Borrachero, sobre el rechazo en el mundo de la interpretación: "Hay que tener mucha autoestima para dedicarse a esto"

La actriz se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer un repaso de su trayectoria profesional, sus anécdotas en el mundo de la interpretación y algunos de los aspectos personales que más la han marcado.

Colate y Alejandra Rubio
Exclusiva

Colate Vallejo-Nágera y Alejandra, la hija de Mario Conde, rompen su relación: "Su prioridad ahora es su hijo"

En plena batalla judicial por el futuro del hijo de Colate Vallejo-Nágera, este ha roto su relación con su pareja, Alejandra Conde, según ha confirmado Nacho Gay.

Colate

La expareja de Colate carga contra Paulina Rubio: "Él cree que ha sido muy comedida porque sabe muchas cosas"

Luis Garvía

Luis Garvía, economista, sobre las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno: "El bolsillo se va a aligerar"

Joaquín y Susana descubren en lado más picante de Osaka en el quinto episodio de El capitán en Japón

El Capitán arrasa en Japón y confirma nueva temporada… ¡esta vez rumbo a la India!

Publicidad