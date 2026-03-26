Neli pone a Javier contra las cuerdas en El Rosco: ¿Serán suficientes sus 23 aciertos?

Neli afrontaba su segundo Rosco con el objetivo de redimirse de su anterior enfrentamiento con Javier. Su debut no fue tan bonito como esperaba y ha tenido que volver a ganarse el puesto en la Silla Azul.

El veterano ha comenzado poniendo el turbo. Con grandes rachas de aciertos, el aspirante ha cerrado su primera vuelta con 21 palabras respondidas correctamente mientras Neli solo contaba con cuatro letras teñidas de color verde.

Sin embargo, la presión no ha podido con la recién llegada y ha logrado darle la vuelta al duelo. Con 22 en su casillero para cada uno, ambos se han tanteado pasando palabra a la espera de ver qué intenciones tenía su rival.

A falta de pocos segundos para el final, Neli ha hecho un jaque a Javier plantándose con 23 aciertos y obligándole a arriesgar. ¿Habrá conseguido las tablas el veterano concursante? ¡Descúbrelo en el vídeo!