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ROSALÍA

Rosalía suspende su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria

"Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones", le transmitió la artista a sus espectadores tras anunciar que quería dar el mejor concierto posible y no pudo hacerlo.

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La reacción de Pedro Sánchez al éxito de Rosalía y el dinero que la artista habría ganado solo 24 horas después de lanzar 'Lux'efe

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Manuel Pinardo
Publicado:

Rosalía tuvo que suspender su concierto en el Unipol Forum de Milán, dentro de su gira 'Lux Tour', pocos minutos después de comenzar su recital debido a una intoxicación alimentaria.

"Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal", explicó Rosalía a los asistentes al concierto, según se ha podido ver en algunos vídeos difundidos en redes sociales por sus fans.

Vómitos y mareos

La cantante confesó que estuvo vomitando en el camerino y que quería dar "el mejor espectáculo posible", pero que estaba destrozada y "en el suelo".

"Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones", le transmitió la artista a sus espectadores cuando se encontraba interpretando su canción 'De Madrugá'.

Una gira que pasa por Madrid y Barcelona

La de Milán era la quinta parada de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon, que tuvo una doble actuación en París y otra en Zúrich.

La siguiente actuación está planificada para el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena, en Madrid. Pendientes de ver si mejora su estado de salud y si podrá dar el concierto.

La gira continúa por países europeos como Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Ya en junio se trasladará a Estado Unidos para actuar en Miami, Orlando, Boston y Canadá. Una gira mundial que durará hasta el 3 de septiembre en Puerto Rico.

El 'LUX TOUR'

La gira comenzó el pasado lunes en Lyon. La catalana deslumbró en la ciudad francesa con una propuesta que mezcló lo sinfónico con lo teatral y lo disruptivo. Un ensayo general con muy buena nota en vistas de lo que se avecina.

El montaje resultó espectacular, con los pequeños fallos perdonables de los estrenos. Por supuesto, Rosalía mezcló el pop, flamenco, ballet, ópera y el resultado lució natural. También hubo espacio para lo místico y la religión, aunque solo en pinceladas. En apenas 4 días llegará a España.

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