Rescatan a 75 perros maltratados de forma extrema en Cádiz

La Guardia Civil ha investigado a 18 personas en la provincia de Cádiz por su presunta implicación en delitos de maltrato animal tras una operación que ha permitido rescatar a decenas de animales en condiciones extremas. En total, los agentes han intervenido 75 perros, además de un burro y una yegua, localizados en distintas localidades de la Sierra como Ubrique, Grazalema o Villamartín, entre otras.

La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana, que resultó clave para activar la intervención policial. Según destaca la propia Guardia Civil, “la colaboración ciudadana fue fundamental para poner en alerta a los guardias civiles”, lo que permitió desplegar un operativo urgente con varias líneas de investigación para garantizar la supervivencia de los animales.

Durante las inspecciones, los agentes del SEPRONA detectaron situaciones especialmente graves. Muchos de los animales se encontraban en espacios inadecuados, sin apenas cuidados y sometidos a condiciones insalubres. De hecho, “se encontraron a los animales encadenados o atados permanentemente a árboles o bidones oxidados a la intemperie”, una circunstancia que evidencia el nivel de abandono detectado en estas explotaciones.

Las investigaciones han permitido esclarecer más de 22 delitos relacionados con el maltrato y el abandono animal, a los que se suman 80 denuncias administrativas. La mayoría de estas infracciones están vinculadas a la falta de alimentación, ausencia de agua, deficiencias higiénicas, inexistencia de asistencia veterinaria y carencias en los registros sanitarios obligatorios.

El operativo ha contado con la colaboración de veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria y de los servicios municipales de salud, que han evaluado el estado de los animales. Tras su rescate, han sido trasladados a asociaciones de protección animal autorizadas, donde permanecen a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Las diligencias ya han sido remitidas a los juzgados de guardia de Ubrique y Arcos de la Frontera. Desde la Guardia Civil subrayan que este tipo de actuaciones no solo buscan sancionar conductas delictivas, sino también reforzar la concienciación social sobre el respeto a los animales y la importancia de cumplir la normativa vigente para evitar situaciones similares en el futuro.

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