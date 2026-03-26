Mejores momentos | 26 de marzo
“La que me está dando…”: Xavier Deltell desespera a Roberto Leal en La Pista
El actor no ha conseguido dar con la canción… pero es que tampoco parecía conocer las normas.
El duelo entre Xavier Deltell y Antea Rodríguez prometía ser tan divertido como competitivo. Sin embargo, desde que Roberto Leal les ha explicado cómo podían hacer para llevarse el libro de Pasapalabra, el intérprete parecía muy perdido.
Las primeras pistas han despistado a ambos invitados. De hecho, Xavier ha asegurado en una de ellas que se estaba quedando loco y ninguno parecía atreverse a tratar de resolver.
“¿Es el primero que apriete?”, ha preguntado el actor antes de que Antea se adelantase con el pulsador y pusiese fin al enfrentamiento sumando dos segundos para su equipo. ¡No te lo pierdas!
