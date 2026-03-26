Detenida en Valencia una madre tras detectar restos de cocaína en el organismo de su bebé de once meses

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Valencia acusada del delito de abandono familiar tras el ingreso en el Hospital La Fe de su bebé de once meses al que le detectaron restos de cocaína en su organismo.

El bebé mostraba signos de desnutrición y fue trasladado al centro sanitario por su abuela que ha denunciado a su hija por varios delitos.

Bebiendo alcohol en un bar

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 19 de marzo cuando una mujer de 55 años llevó a su nieto de once meses al Hospital La Fe de Valencia tras encontrarlo desnutrido en un bar de la pedanía de La Torre.

La madre se encontraba bebiendo alcohol y, según la abuela, sin alimentar al menor durante horas. La discusión entre ambas mujeres generó que la abuela se hiciera cargo del niño y acudiera a Urgencias del citado centro hospitalario, informa el diario Las Provincias.

En el servicio de urgencias, los médicos detectaron restos de cocaína en el organismo del bebé y avisaron a la Policía Nacional, siguiendo el protocolo para menores con presencia de sustancias estupefacientes. El niño quedó ingresado en la unidad Pediátrica.

Denunciada por abandono de familia

La abuela denunció a su hija por abandono de familia y malos tratos continuados. Tras varias declaraciones, los agentes detuvieron a la madre, una mujer española de 31 años, a la que se imputa un delito de abandono de familia por incumplimiento grave y reiterado de sus deberes de cuidado.

Además del positivo en cocaína, el menor presentaba signos claros de desnutrición, por lo que se informó a Servicios Sociales para valorar medidas de protección.

La madre ha decidido no declarar, negándose a dar explicaciones sobre como llegó la cocaína al cuerpo del bebé. La Guardia Civil la ha dejado en libertad con obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

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