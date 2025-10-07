¡El tiempo se detiene! Bahar ve a Evren en la azotea que fue testigo de su amor y el pasado vuelve con fuerza

Por primera vez en cuatro meses y medio, Evren ha vuelto a la azotea del hospital. Ese lugar que había sido su rincón con Bahar, donde cada día se reunían y donde su historia de amor se había hecho más fuerte.

Esta vez, ha ido solo. Mientras recordaba los momentos que vivió con Bahar, las palabras de ella parecían resonar en su mente: “El ruido de nuestras cabezas se detiene cuando estamos juntos, ¿verdad?”. Por unos segundos, el tiempo se ha parado.

Al otro lado del hospital, Bahar recorría los pasillos con Faruk. Intentaba concentrarse, hablar del trabajo y mantener la compostura, hasta que algo la ha paralizado. Al mirar por la ventana, lo ha visto.

Evren estaba allí, en su lugar. El mismo que ella no había tenido valor de volver a pisar desde que se fue a Estados Unidos. En ese instante, ha sentido rabia, tristeza y nostalgia al mismo tiempo al pensar que Evren ya era capaz de estar allí sin ella. O quizá, como siempre, había subido precisamente para sentirla cerca.

A pesar de las dudas, con Naz ahora en su vida, todo se complica para ambos. Pero lo que ninguno puede negar es que, aunque intenten avanzar, todavía hay lugares y sentimientos que no han superado. ¿Está todo perdido entre ellos o todavía hay una pequeña esperanza para remendar los errores y recuperar su historia de amor?