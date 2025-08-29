Antena 3 LogoAntena3
La ruleta de la suerte encadena 64 meses como líder y logra su mayor ventaja histórica

El mítico concurso de televisión sigue siendo el programa más visto y de mayor cuota.

¿Cómo era La ruleta de la suerte hace 30 años? Jorge Fernández nos lo cuenta

Atresmedia continúa con su dominio absoluto encadenando 28 meses como grupo líder de audiencia. Además, Antena 3 se mantiene como la cadena más vista y la que más crece firmando un mes de agosto de ensueño.

Con programas como La ruleta de la suerte, Pasapalabra, Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Y ahora Sonsoles o El Hormiguero, el canal sigue siendo vanguardia en cuanto a entretenimiento se refiere con unos datos de ensueño.

La ruleta de la suerte (22,3% y 1.531.000) encabeza el top de entretenimiento siendo el programa más visto y de mayor cuota de toda la TV y firmando su 2º agosto más visto de su historia. Alcanza 64 meses consecutivos de liderazgo con la mayor ventaja histórica sobre su competidor directo, +13,5 puntos. Más de 2,7 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en fin de semana (19,7% y +1,2 M)

Pasapalabra (20,5% y 1.423.000) le sigue en el top, de nuevo líder absoluto y a +12,5 puntos sobre su principal competidor y +12,8 sobre la cadena pública. Logra su mejor agosto de los últimos tres años tras subir +5 puntos respecto al año pasado y consigue 2,5 millones de espectadores únicos

Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,4% y 775.000) sigue imbatible y lidera por 41º mes consecutivo con la mayor distancia sobre su principal adversario en un mes de agosto, +6,4 puntos, y mejorando sus marcas respeto a los dos últimos meses de agosto

Y ahora Sonsoles Verano (10,2% y 711.000) crece respecto al verano pasado y se convierte en el magacín más visto del verano, líder sobre su inmediato competidor en verano

El Hormiguero: 19 años juntos’ (10,5% y 1 M) sube a su mejor verano de los últimos tres años y es el programa líder entre privadas. Más de 2,9 millones de espectadores únicos han seguido cada noche el espacio en agosto

Atrapa un millón (10,2%) es líder y el programa más visto en la noche de los sábados (a +3,4 y +1,8 puntos de sus rivales). Logra más de 1,3 millones de espectadores únicos cada semana

