La ruleta de la suerte encadena 64 meses como líder y logra su mayor ventaja histórica

Atresmedia continúa con su dominio absoluto encadenando 28 meses como grupo líder de audiencia. Además, Antena 3 se mantiene como la cadena más vista y la que más crece firmando un mes de agosto de ensueño.

Con programas como La ruleta de la suerte, Pasapalabra, Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Y ahora Sonsoles o El Hormiguero, el canal sigue siendo vanguardia en cuanto a entretenimiento se refiere con unos datos de ensueño.

La ruleta de la suerte (22,3% y 1.531.000) encabeza el top de entretenimiento siendo el programa más visto y de mayor cuota de toda la TV y firmando su 2º agosto más visto de su historia. Alcanza 64 meses consecutivos de liderazgo con la mayor ventaja histórica sobre su competidor directo, +13,5 puntos. Más de 2,7 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en fin de semana (19,7% y +1,2 M)

Pasapalabra (20,5% y 1.423.000) le sigue en el top, de nuevo líder absoluto y a +12,5 puntos sobre su principal competidor y +12,8 sobre la cadena pública. Logra su mejor agosto de los últimos tres años tras subir +5 puntos respecto al año pasado y consigue 2,5 millones de espectadores únicos

Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,4% y 775.000) sigue imbatible y lidera por 41º mes consecutivo con la mayor distancia sobre su principal adversario en un mes de agosto, +6,4 puntos, y mejorando sus marcas respeto a los dos últimos meses de agosto

Y ahora Sonsoles Verano (10,2% y 711.000) crece respecto al verano pasado y se convierte en el magacín más visto del verano, líder sobre su inmediato competidor en verano

El Hormiguero: 19 años juntos’ (10,5% y 1 M) sube a su mejor verano de los últimos tres años y es el programa líder entre privadas. Más de 2,9 millones de espectadores únicos han seguido cada noche el espacio en agosto

Atrapa un millón (10,2%) es líder y el programa más visto en la noche de los sábados (a +3,4 y +1,8 puntos de sus rivales). Logra más de 1,3 millones de espectadores únicos cada semana