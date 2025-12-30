Dani se hace con el Bote de ‘La ruleta de la suerte’ tras una jugada decisiva

En este panel con Bote, Carolina ha sido la concursante que más ha jugado, pero finalmente es Dani quien ha conseguido llevárselo. La respuesta correcta era: “Reconfortante: crema de boletus con castañas asadas”.

Tras perseguir el Bote, Dani ha caído en el gajo y lo ha acertado a la primera, desatando la celebración en el plató. Jorge Fernández no ha dudado en felicitarle por su valentía.

Se trataba de un Bote con muchísimo dinero y el concursante del atril amarillo ha pasado a la Gran Final con un total de 4.175 eurazos. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!