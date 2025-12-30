Antena3
Dani se hace con el Bote de ‘La ruleta de la suerte’ tras una jugada decisiva

El concursante ha protagonizado una jugada clave y se ha llevado un Bote con una importante cantidad de dinero acumulado.

Arancha Mela
Publicado:

En este panel con Bote, Carolina ha sido la concursante que más ha jugado, pero finalmente es Dani quien ha conseguido llevárselo. La respuesta correcta era: “Reconfortante: crema de boletus con castañas asadas”.

Tras perseguir el Bote, Dani ha caído en el gajo y lo ha acertado a la primera, desatando la celebración en el plató. Jorge Fernández no ha dudado en felicitarle por su valentía.

Se trataba de un Bote con muchísimo dinero y el concursante del atril amarillo ha pasado a la Gran Final con un total de 4.175 eurazos. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

