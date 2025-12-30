Antena3
Laura Moure sorprende con una anécdota de Nochebuena

La presentadora ha recordado una de esas situaciones en las que solo puedes pensar: “tierra, trágame”.

Arancha Mela
Este panel es sobre la ley de Murphy: “Tienes invitados a cenar: y una hora antes se estropea el horno”. Carolina ha resuelto el panel y, poco después, Laura Moure ha querido compartir una experiencia personal muy relacionada.

La presentadora ha dejado boquiabiertos a todos los presentes al recordar una anécdota que vivió durante una Nochebuena. Desde luego, el problema al que tuvo que enfrentarse sí que fue todo un lío.

¡No te pierdas esta historia completa en el vídeo de arriba!

